Nordio | Ho un piano per le carceri possibili 20mila detenuti in meno Con Meloni perfetta sintonia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Nessun dissidio con Giorgia. “Mai statamigliore. Come dimostrato nell’ultimo vertice a Palazzo Chigi. È un wishful thinking, pio desiderio di chi sa che, per la prima volta, faremo riforme radicali” afferma il ministro della Giustizia Carloin una intervista al Corriere della Sera. E la richiesta di incontro al presidente Mattarella “è stata concertata proprio in quell’incontro a Palazzo Chigi”. Farlo coincidere con il voto sul dlnon è stato uno sgarbo al Parlamento? “Accusa bizzarra. Avevo presenziato a tutte le dichiarazioni di fiducia e anche votato. Per il giorno successivo la Presidente aveva, da tempo, fissato una riunione allargata proprio per dare un indirizzo operativo urgente per eliminare, o alridurre, l’annoso problema del sovraffollamento. Ritenerlo uno sgarbo per noi è una buona notizia: l’opposizione non ha altri argomenti”.