Meteo-svolta quando finisce il caldo estremo | C' è la data

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè tra i temi più chiacchierati del momento. Quanto durerà ilintenso? C'è unaindicativa per la fine dell'ondi calore che sta investendo l'Italia nella settimana di Ferragosto? A rispondere a queste domande sono gli esperti de Il.it secondo cui questa fiammata agostana "sembra finalmente avere unadi conclusione". Non certo una fine dell'estate, ma un ritorno a temperature più miti e meno probanti per il fisico, soprattutto di anziani, bambini e persone con patologie. Le ultime previsioniindicano alte temperature eintenso su tutta Italia - interrotti solo da qualche isolato temporale a ridosso dei rilievi - almeno fino a venerdì 16 agosto.