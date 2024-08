Lo spallino continua ad essere in uscita ed è sondato da molti club Pistoiese su Rosafio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Un po’ a sorpresa, sabato scorso Marco(nella foto) ha giocato da titolare il primo turno di Coppa Italia serie C contro l’Atalanta Under 23. L’attaccante esterno in realtàadin, tanto che nelle ultime ore – dopo Torres, Messina e Sestri Levante – per lui è spuntata una pista che porta alla, finita in serie D ma con l’ambizione di tornare tra i professionisti. Si tratta comunque per ora di un sondaggio, che eventualmente andrà approfondito. Resta in partenza anche Daniel Dumbravanu, difensore centrale classe 2001 che la scorsa stagione si è messo in evidenza in prestito al Messina dopo un girone di andata in biancazzurro trascorso ai margini della squadra.