Israele è in stato di massima allerta Biden chiama i leader di Italia Regno Unito Francia e Germania

(Di martedì 13 agosto 2024)ha messo l’esercito indiper la prima volta questo mese dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi minacciati. È quanto scrive il Wall Street Journal. Il capo dimaggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha approvato i piani lunedì scorso e ha affermato che i preparativi offensivi e difensivi sono in corso.ha messo l’esercito indiper un imminente attacco da parte di Iran e Hezbollah Intanto sulla crisi in Medio Oriente il presidente degli Stati Uniti Joeha avuto una call con i suoi omologhi diper discutere delle tensioni in Medio Oriente.