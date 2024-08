Il borgo millenario negli scatti di Enio Bravi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), fotografo fiorentino, lo incontriamo ad Antona, anticodelle Apuane, dove ha scelto di vivere. Le sue fotografie spopolano sul web, soprattutto per gli scorci paesaggistici che riesce a immortalare., come mai ha deciso di vivere ad Antona? "Mi sono trasferito da Firenze ad Antona, dopo aver cercato casa in tanti paesi che avessero la caratteristica del mare vicino alle Apuane, che adoro, alle spalle. La città di Firenze è sempre più improntata all’accoglienza turistica, ha perso autenticità e per i fiorentini è sempre più difficile viverci. Quindi nel 2018 abbiamo comprato una casa che ci piaceva molto neldi Antona". E come nasce la passione per la fotografia? "Un giorno mio padre, nei primi anni ’60, mi regalò una piccolissima macchina fotografica e da allora cominciò la mia passione per la fotografia.