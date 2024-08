Filip Stankovic | Venezia? Una scelta facile Ecco perché

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilha ufficializzato l’arrivo diin laguna. Il portiere di proprietà dell’Inter arriva ain prestito. Il classe 2002 ha parlato così da nuovo giocatore arancioneroverde. ARRIVO –, a margine del passaggio al, ha raccontato lafatta in un’intervista rilasciata ai canali del club ufficiale arancioneroverde. Il portiere classe 2002 arriva dall’Inter a titolo temporaneo con opzione di acquisto che diventerà obbligatorio in caso si raggiungessero alcune condizioni. Per l’ex portiere della Sampdoria, questa sarà la prima vera esperienza in Serie A: una grande chance che dovrà sfruttare per meritarsi la chiamata dell’Inter. SEMPLICE – Concluso il rito ufficiale,ha parlato così sul sito ufficiale del: «Scegliereè stato