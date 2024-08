Atletica bicchiere mezzo pieno a Parigi anche se manca qualche medaglia Quindici posti in finale e i giovani fanno ben sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Sorrisi, a denti stretti, ma sorrisi. La spedizione azzurra dell’alla fine esce con un risultato complessivo tutto sommato positivose non è riuscita nemmeno ad avvicinare il miracolo di Tokyo con cinque ori. A far sorridere i tanticonquistati in, il sesto posto globale nella classifica a squadre e i tanti volti nuovi, Battocletti, Diaz, Furlani, tanto per fare tre nomi, che hanno caratterizzato l’Olimpiade dell’italiana, bilanciandocontro-prestazione che ha spesso a che fare con la sfortuna. Il primo aspetto da considerare è la condizione fisica e. A Tokyo, l’Italia si avvantaggiò della difficoltà che molti avversari incontrarono durante la preparazione a causa della pandemia di COVID-19.