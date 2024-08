WWE | Il nuovo Judgment Day cambierà presto nome?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) SummerSlam è stato caratterizzato da diversi colpi di scena inaspettati, tra cui i tradimenti ai danni di Rhea Ripley e Damian Priest. La storyline ha preso una svolta drammatica nell’episodio successivo di RAW, quando Finn Balor ha svelato una nuova versione delDay. Sembra che la WWE stia ora pianificando di rinominare la fazione con un. Che futuro ci aspetta? Secondo unreport di WrestleVotes, a quanto pare ci sarebbero piani per rinominare questa nuova fazione delDay. Mentre l’identità principale del gruppo rimarrà invariata, è previsto un cambio di. L’opzione principale presa in considerazione è il“Street Trash“. Il finale di questa storia potrebbe prendere diverse direzioni, possibilmente culminando in uno scontro ad alto rischio tra le due fazioni in un grande PLE.