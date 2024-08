VIDEO | Non solo prosciut e capicol anche un manager di NXT nella cella frigorifera di Tony D

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024)D’Angelo e la sua Family sono uno degli “act” più interessanti di NXT e in qualche modo danno un tocco di italiano al terzo brand della WWE cavalcando lo stereotipo del mafoso italo-americano.da 3 mesi è in possesso dell’Heritage Cup, ma non perde di vista gli interessi della famigla e stando all’ultimopostato su X c’è stato qualche problema economico con Robert Stone. Colpa di Stevie Turner? Nelpostato su X vediamoD’Angelo assieme al resto della famiglia (Luca Crusifino, Channing Lorenzo e Adriana Rizzo) mentre decanta la qualità dei salumi italiani che gli ha fornito un uomo di fiducia del New Jersey. Nelsi prepara a mostrare i “” appena arrivati, ma nell’aprire una delle celle frigorifere si può vedere Rober Stone legato e imbavagliato ad una sedia.