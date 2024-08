Venditore abusivo in fuga sulla spiaggia | sequestrati 139 capi contraffatti a Roseto degli Abruzzi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Teramo - Un'operazione della Guardia di Finanza sul litorale diha portato al sequestro di 139 articoli di abbigliamento e accessori, tra cui scarpe, magliette, pantaloni e giubbotti recanti marchi noti come Nike, Guess, Ralph Lauren, Stone Island, Moncler e K-Way. La merce, destinata alla vendita abusiva, è stata rinvenuta in prossimità della, dove undi origine extracomunitaria era stato avvistato dai finanzieri. L'operazione rientra nel piano provinciale contro l’abusivismo commerciale lungo i 10 chilometri di costa, mirato a contrastare la diffusione di prodottiche danneggiano gravemente l'economia e mettono a rischio la salute dei consumatori, poiché realizzati con materiali non conformi.