Uno choc essere lasciata dopo 20 anni La vip italiana conferma la rottura col compagno famoso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non riesce proprio a credere che sia finita la sua lunga storia d’amore. La vipha rotto il silenzio sulla separazione dal20insieme, infatti intervenendo al Corriere ha rivelato: “È successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno. Non ci siamo mai sposati, ma era come se lo fossimo”. La vipha proseguito così la sua intervista, relativa alla separazione dal20: “E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Anistonche Brad Pitt l’ha, ce la posso fare pure io. Ma almeno lì c’era un motivo, se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere”. Leggi anche: “Si è”.