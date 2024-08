Ultime Notizie Roma del 12-08-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri di giornale i tre mesi aspetta un attacco su vasta scala di Irene è la prima del vertice di giovedì prossimo chiesto dagli Stati Uniti Egitto e Qatar per arrivare un cessate il fuoco Agata sembrerebbe che Irene non vogliono una guerra più ampia nella regione Israele ha fermato che non tollera da nei fili all’interno dell’apparato Sono in corso molti dibattiti su diversi scenari Today relative risposte intanto l’ufficio di Netanyahu ha annunciato che i tuoi ti avrebbe inviato i suoi negoziatori ai colloqui del 15 agosto per finalizzare tutti i dettagli della Stazione dell’accordo quadro Cambiamo argomento torniamo in Italia un caldo estremo con temperature nettamente sopra la media e 10 termico che arriva a elevatissime come accaduto nelleore sul Monte ...