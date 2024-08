The Family cambia orario | da oggi 12 agosto la soap turca anticipa l’appuntamento su Canale 5

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il cambio palinsesto Mediaset per la settimana di ferrha interessato anche The(Aile). A partire da– lunedì 12– i tantissimi fans dellapotranno trovare i loro beniamini ad attenderli a partire dalle 14:10 su5. The, ladi5 in un nuovo slot pomeridiano Le vicende di Aslan e Devin sono state confermate nella programmazione Mediaset anche per la settimana di ferr, sebbene “spostate” in uno slotdiverso. Thenon andrà infatti in onda nella consueta fascia oraria dalle 14:48 alle 15:46 circa, ma anticiperà la messa in onda. La serie tvci terrà compagnia ogni giorno – compreso il 15- e troveremo quotidianamente ad attenderci un nuovo episodio inedito a partire dalle 14:10, subito dopo Beautiful.