Sal Da Vinci alla Certosa di San Giacomo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo l’incredibile successo del concertoReggia di Portici, prosegue l’UniverSal Tour di Sal Da. Martedì 13 agosto l’artista è pronto ad esibirsi in una delle meraviglie architettoniche del nostro Paese: ladi Sandi Capri, il suggestivo monastero trecentesco dell’isola azzurra. È un progetto prestigioso che prevede un’orchestra sinfonica composta da 33 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino, impreziosito dai movimenti coreografici di due danzatori. Per quest’importante appuntamento, Sal vuole trasmettere un messaggio di amore universale, proprio come fa durante il suo spettacolo, e lo farà con un gesto concreto, devolvendo parte del ricavato a “Capri Senza Barriere”, associazione che opera sull’isola a tutela dei disabili, abbattendo le barriere, visibili ed invisibili, e i pregiudizi sociali.