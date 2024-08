Perisic e lo scontro con Gattuso | alla base ci sarebbe una big europea!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ivanè entrato in rotta di collisione con Gennaro, allenatore dell’Hajduk, per la sua volontà di essere ceduto in estate. Occhio a un possibile inserimento di una bigper il croato. LA SITUAZIONE – Ivansta facendo parlare di sé per la diatriba avuta con Gennaro, allenatore del suo Hajduk, dovutarichiesta dell’ex Inter di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. Come riportato dal portale croato 24sata.hr,della presa di posizione del classe 1989 viil forte interesse del Barcellona per il suo profilo. Tanto che i discorsi tra il calciatore e il club blaugranaro già avviati da tempo.al Barcellona? Lo scenario! COSA ATTENDERSI –ha già disputato una stagione con l’attuale tecnico dei culé Hans Flick.