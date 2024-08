Omicidio Sharon Verzeni | le telecamere potrebbero svelare l’assassino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il mistero attorno all’di, avvenuto il 30 luglio a Terno d’Isola, si infittisce sempre di più., una donna di 33 anni dalla vita semplice e riservata, viveva a pochi chilometri di distanza dai luoghi che frequentava abitualmente: la sua casa, la residenza dei genitori a Bottanuco, e il bar della pasticceria Vanilla a Brembate, dove lavorava come barista. Era circondata dall’affetto del suo compagno Sergio Ruocco, con cui aveva una relazione stabile dal 2011, e della sua famiglia. La sua vita quotidiana era caratterizzata da attività tranquille, come il lavoro, le spese e le passeggiate serali.Leggi anche:, spunta una nuova testimone: la prima a trovare il corpo L’è avvenuto in una strada poco trafficata ma illuminata, verso mezzanotte e cinquanta.