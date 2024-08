Logistica consigli per affrontare i disagi da cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il rapporto annuale sui rischi per il 2024 prevede che incidenti meteorologici saranno le principali cause d’interruzione per le catene di approvvigionamento nell’anno corrente Le crisi geopolitiche che hanno colpito il Pianeta, alcune in zone nevralgiche per il commercio come l’area del Canale di Suez, non sono gli unici fattori che rischiano di mettere in pericolo il settore della. Fanno sempre più paura ile le condizioni metereologiche estreme che ne derivano. Il rapporto annuale sui rischi per il 2024 di Everstream Analytics, riportato da Foxweather.com, prevede infatti che incidenti legati al meteo come uragani, tempeste invernali, incendi e alluvioni saranno le principali cause d’interruzione per le catene di approvvigionamento nell’anno in corso.