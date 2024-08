LIVE Cobolli-Paul ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | tra poco in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:47 Prosegue la striscia di sorteggi sfortunati per il romano, che gioca un primo turno cruciale per essere testa di serie agli US Open. Vincendo si metterebbe dentro, perdendo avrebbe comunque chance di farcela. 20:40 Tra circa 20’ scenderanno inFlavioe Tommy, che si sfideranno al primo turno del 1000 di. Buona sera e bentrovati alladel match tra Flavioe Tommy, valido per il primo turno del Masters1000 di. Un esordio difficile per il tennista romano, al cospetto di un avversario dotato di un gioco completo e in grado di anticipare i colpi come pochi sul circuito. Sarà quindi dura perspuntarla contro un rivale del genere. L’azzurro però ha fatto vedere grandi miglioramenti nell’ultimo periodo, come dimostrato dalla Finale raggiunta nell’ATP500 a Washington.