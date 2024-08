L’Italia dice 40 e pareggia Tokyo | è in top 10 nel medagliere olimpico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quando si‘chiudere in bellezza’. La quota 40 raggiunta ae primato assoluto nella storia italiana ai cinque cerchi sembrava lontana solo qualche giorno fa, e invece con lo straordinario oro della pallavolo femminile è stata raggiunta. Anche quest’anno, come nel 2021, la spedizione azzurra si conferma in top 10 assoluta. 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi il bottino finale che vale il 9° posto. Davanti gli imprendibili cinesi e statunitensi, poi altri colossi come Giappone e Australia, la sorprendente Olanda seconda miglior europea dopo la Francia padrona di casa, Gran Bretagna e Corea del Sud e poi appunto Italia, davanti alla Germania.