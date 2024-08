Inter un precampionato con tanti gol subiti Inzaghi al lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Simoneaveva chiesto alla difesa delle risposte concrete nell’ultima uscita a Londra contro il Chelsea. I nerazzurri, nonostante un’ottima prova, non sono riusciti a mantenere la porta inviolata dell’– A poco meno di una settimana dalla prima uscita stagionale in Serie A, ad Appiano Gentile Simonelavorerà sulla difesa. L’, anche nell’ultima amichevole contro il Chelsea, non è riuscita a tenere la porta inviolata. Una caratteristica che, nel corso dell’ultima stagione, è stata fondamentale per la vittoria del ventesimo scudetto. Prima Josep Martinez, buttato subito nella mischia, e poi con il rientro di Yann Sommer, i nerazzurri hanno subito sempre gol eccetto nella vittoria per 3-0 contro il Las Palmas. Un dettaglio da non sottovalutare sin dall’inizio della nuova stagione.