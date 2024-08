I revenge dress più iconici della storia | ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Iabiti che fanno discutere, che si piazzano sempre al primo posto del gossip quando vengono indossati dalle celebs:i più famosi e perché ci interessano così tanto! Cos’è il? Illetteralmente è il vestitovendetta. Vendetta da consumarsi ai danni di un ex con cui è finita in modo doloroso, spesso anche con grande scalpore mediatico. Ilè l’abito che la donna (a volte lasciata, a volte tradita, ma non sempre) indossa alla prima occasione pubblica in cui è presente un bel po’ di stampa che possa fare da cassa di risonanza per far capire che, nonostante lasia finita, lei è tutt’altro che a pezzi, anzi: è pronta a far capire al mondo che non ha nessun bisognosua (ex) dolce metà per brillare.