Gli italiani si indebitano per curarsi | nel 2023 oltre 1 miliardo di prestiti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 - Liste d’attesa troppo lunghe? La sanità pubblica continua a perdere pezzi e gliperricorrono sempre più spesso agli enti privati. Ma non tutti possono permettersi le cure. Ecco che, nel, la stima del valore deierogati agliè di 1di euro per far fronte alle spese mediche. E' ciò che emerge dal sondaggio condotto da Facile.it e.it su un campione di400mila domande. La salute ha un costo, e dunque chiedere un finanziamento per sostenere le spese sanitarie è pratica sempre più diffusa, tanto che, lo scorso anno, il peso percentuale è aumentato del 6,6% rispetto all'anno precedente. nonostante il tentativo del Governo di correre ai ripari emanando, lo scorso 16 luglio, un decreto legge per la creazione di un Cup regionale.