Dal mare spunta una leccia di 20 kg L’eccezionale cattura dal kayak

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pisa, 12 agosto 2024 – Unacome questa se la ricorderà sicuramente per molto tempo. L’autore è Valerio Russo, grande appassionato di pesca, che la mattina del 9 agosto ha pescato un esemplare diAmia di circa 20 kg nel tratto ditra Pisa e Livorno. Pesci del genere sono abbastanza comuni lungo la costa toscana, ma in questo caso le dimensioni sono davvero eccezionali. E per di più laè stata effettuata pescando a traina dal, tecnica che negli ultimi anni ha preso campo anche dalle nostre parti. LaAmia è uno dei grandi predatori del sottocosta tirrenico. E’ un pesce pelagico che compie grossi spostamenti durante le sue giornate: solitamente dà la caccia a muggini, sgombri e piccoli tunnidi. Non è raro incontrarla nei pressi delle foci o degli sbocchi del porti, dove spesso si esibisce in cacciate molto spettacolari.