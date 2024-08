Ciclismo Filippo Ganna tiene alto l’onore italiano su strada in mezzo ai problemi azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia deltrae pista è uscita dalle Olimpiadi di Parigi 2024 con quattro medaglie, ma se consideriamo solo quelle arrivate dallasi scende a una. Tra prova in linea maschile e femminile e cronometro di entrambi i sessi, il solonella prova contro il tempo al maschile ha conquistato una splendida medaglia d’argento.in questo momento è forse la sola Stella Polare del movimento ciclistico: non tradisce praticamente mai e ha una resa sempre garantita sia suche su pista. A Tokyo il percorso della cronometro non si addiceva alle sue caratteristiche con oltre 1000 metri di dislivello, quello di Parigi era da veri e propri specialisti e, nonostante una pioggia che non l’ha aiutato, si è arreso solo a un mastodontico Remco Evenepoel, vincitore successivamente anche della prova in linea. Per il resto il buio totale o quasi.