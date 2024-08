Caldo Estremo per Ferragosto | Temperature fino a 40C e Afa alle Stelle

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma - La settimana disarà caratterizzata da un'ondata diafricano che raggiungerà il suo apice nei prossimi giorni, conche potrebbero toccare i 40°C e livelli di umidità particolarmente elevati. L'intensità delsarà eccezionale non tanto per i valori termici in sé, ma per la sua durata e l'afa persistente che accentuerà la sensazione di calore. Previsioni per la settimana: Lunedì: Ilrimarrà invariato rispetto alla domenica, con un ulteriore aumento dell'afa. I picchi termici si registreranno tra Toscana, Umbria e Lazio, con massimea 40°C. La Valpadana rimarrà rovente senza variazioni significative. Martedì: La giornata sarà altrettanto torrido, conche raggiungeranno i 39/40°C in Valpadana, Toscana, Umbria e Lazio.