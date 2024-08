Beach volley otto coppie italiane agli Europei! Nicolai Cottafava e Gottardi Menegatti a caccia del riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Neanche il tempo di festeggiare Ahman/Hellvig campioni olimpici che è già tempo di Campionato Europeo. Una sorta di rivincita del torneo olimpico che si svolge, itinerante, in Olanda, come accadde per il campionato mondiale del 2015. Saranno benlepronte a competere per il titolo continentale, una presenza dal punto di vista numerica, record oper l’Italia del. Nel torneo femminile, Martae Valentinasono state inserite nella Pool D, dove se la dovranno vedere con le francesi Clemence Vieira e Aine Chamerau, le finlandesi Taru Lahti-Liukkonen e Niina Ahtiainen, e con l’altra coppia azzurra, Reka Orsi Toth e Giada Bianchi.