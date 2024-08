Attacco a Israele entro poche ore I leader di Italia Usa Gb e Francia | L’Iran faccia un passo indietro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’ “ora X” si avvicina. L’delin risposta all’assassinio a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Hanyeh, viene dato pressoché per certo da tutte le cancellerie occidentali e potrebbe avvenire già nelle prossime 24 ore. Quello si cui si sta facendo pressione nei confronti di Teheran è soprattutto la portata della rappresaglia, viste le conseguenze che potrebbe portare in tutto il Medioriente. Che la situazione sia delicatissima lo dimostra la telefonata effettuata dal presidente americano Joe Biden con Meloni, Starmer, Scholz e Macron (di, Regno Unito, Germania e). La nota congiunta per dissuadere“Abbiamo esortatoa lasciar cadere le sue minacce di unmilitare controe abbiamo parlato delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale nel caso in cui taledovesse avere luogo”.