Achille Costacurta Torna Sui Social | Bufera Sui Genitori!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024)suie riaccende le polemiche con video controversi, coinvolgendo anche i suoi. Ecco che cosa ha combinato!, figlio unico di Martina Colombari e Alessandro “Billy”, è di nuovo al centro delle polemiche sui. Dopo un periodo di silenzio,è riapparso su TikTok, scatenando dibattiti accesi. Le sue ultime uscite online hanno fatto discutere, sia per i contenuti provocatori che per il coinvolgimento dei suoiè spesso finito sotto i riflettori per il suo comportamento ribelle. Negli ultimi tempi, la sua fama è stata alimentata da diversi episodi legati a questioni legali. L’ultimo scandalo riguardava il possesso di sostanze stupefacenti, scoperto attraverso le sue storie su Instagram.