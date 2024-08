Volley la gioia del presidente Manfredi | Sapevamo che Velasco sarebbe stato il meglio per le ragazze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italfemminile ha completato l’impresa più grande della sua storia vincendo le Olimpiadi di Parigi 2024. Un percorso eccezionale quello delledi, perdendo un solo set per strada e superando il tabù dei quarti di finale che in passato non era maivalicato. Una cavalcata trionfale per un gruppo talentuoso che ha trovato la sua guida e la sua strada. Ha commentato questo straordinario successo ildella FIPAV, Giuseppe, proprio tramite il sito federale: “Finalmente questo tabù è finito e come ha detto Julio più volte da oggi in avanti non vogliamo più sentire parlare dell’ossessione per la medaglia d’Oro. Ovviamente sono contentissimo e lo sono, soprattutto, per il tutto nostro grande movimento.