Volley femminile Italia numero 1 del mondo! Le Campionesse Olimpiche in testa al ranking FIVB

(Di domenica 11 agosto 2024) L’ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver surclassato la Serbia, la Turchia e gli USA con un triplo 3-0 che non ammette repliche. La nostra Nazionale ha annichilito nell’ordine ledel, led’Europa e ledi Tokyo 2020, salendo così sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia. Le azzurre non avevano mai superato lo scoglio dei quarti di finale nelle precedenti apparizioni a cinque cerchi, nella capitale francese sono riuscite a centrare il grande colpaccio.