Teatro nel Bicchiere | Nothing a Pomonte con il Balletto Civile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) "in nome del padre, del figlio e della libertà" è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 19 a, nell’area archeologica di Ghiaccio Forte. Liberamente tratto dal "Re Lear" di Shakespeare, lo spettacolo chiude la rassegna "nelFestival". Regia e coreografia di Michela Lucenti, drammaturgiacreato e interpretato da Fabio Bergaglio, Daniele Boccardi, Attilio Caffarena Maurizio Camilli, Maurizio Lucenti, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi Emanuela Serra, Giulia Spattini disegno sonoro Guido Affini. Per informazioni 348-8432778.