Parigi 2024 trionfo Italia nel volley femminile | le lacrime di Rachele Sangiuliano VIDEO

(Di domenica 11 agosto 2024) È tripudioalle Olimpiadi di, che nell’ultima giornata ha visto la Nazionale didominare gli Stati Uniti in finale e conquistare una medaglia d’oro inedita e storica. Una partita leggendaria di Sylla, Egonu, De Gennaro e tutte le giocatrici guidate dal ct Velasco, al termine di un percorso che le ha viste perdere un solo set in tutto il torneo. Numeri pazzeschi coronati in questo ultimo atto, vissuto come sempre con grande emozione da, l’ex palleggiatrice, che con l’ha vinto il Mondiale del 2002, e oggi commentatrice per Eurosport: “Siamo campioni olimpici, è un sogno. Brave ragazze”, grida, commossa. Ecco, quindi, ilcon gli ultimi momenti della partita.nel: ledi) SportFace.