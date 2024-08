Parigi 2024 Italvolley da sogno | è oro storico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) Ildiventa realtà: le ragazze dell’sono campionesse olimpiche. Dominate anche gli Stati Uniti e nuova pagina di storia scritta. “Dal non essere mai entrati nelle prime quattro ad andare in finale è un risultato, vincere le Olimpiadi lo sarebbe doppiamente“, aveva detto Consuelo Mangifesta ai nostri microfoni dopo la vittoria contro la Turchia e le ragazze di Velasco l’hanno presa in parola. Paola Egonu (Lapresse) – cityrumors.itLe azzurre della pallavolo sono per la prima volta campionesse olimpiche. Una finale contro gli Stati Uniti dominata da parte di Danesi e compagne e un oro assolutamente meritato al termine di un cammino le ha viste perdere un set solamente contro la Repubblica Dominicana. Poi contro Olanda, Turchia, Serbia e ancora le turche fino alla partita contro le americane.