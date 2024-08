Parigi 2024 Curry fa volare gli Usa quinto oro consecutivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 ago. (askanews) – Per la diciassettesima volta, la quinta consecutiva, gli Stati Uniti sono medaglia d’oro del basket. Finisce 98-87, nulla da fare per la Francia. E’ una scarica di triple di Stephena mettere al collo la medaglia d’oro per Team USA., che già aveva deciso con 36 punti la bellissima semifinale contro la Serbia, segna 24 punti con 4 tiri da tre in rapida sequenza nella parte finale, quando la Francia prova a vincere la partita e si riavvicina anche a -3. Wardell Stephenè l’arma cestistica in più per Team USA nelle due partite più importanti del torneo, per lui è anche il primo oro olimpico in carriera, a 36 anni. Wembanyana ha segnato 26 punti, per Yabusele 20 punti.