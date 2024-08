Oro nella pallavolo femminile chi è Ekaterina Antropova | l’opposta che un anno esatto fa ottenne la cittadinanza italiana – La sua storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È il 12 agosto 2023.mostra, soddisfatta, sui social, il passaporto italiano. Dopo un complesso iter burocratico può finalmente giocarenazionale. Ha ottenuto lama non sa ancora che, appena undopo, salirà, proprio vestendo la maglia azzurra, sul podio più alto delle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo con le compagne di avventura uno storico oro. Nata in Islanda,, classe 2003, è figlia d’arte. I genitori russi sono entrambi sportivi, il padre era un cestista mentre la madre una pallamanista in forza alla nazionale russa. Quando la futura pallavolista ha appena tre mesi di vita, la famiglia torna in Russia e si stabilisce a San Pietroburgo. L’approccio allainizia subito, ad appena sette anni.