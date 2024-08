Olimpiadi storico sorpasso dell’Italia sulla Germania nel medagliere | non accadeva da 64 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) “Chiudere con questa medaglia è pesante. Siamo tra i primi dieci nel, abbiamo fatto lo stesso di Tokyo con più ori, più argenti e abbiamo superato la. Tanta roba“. In questo modo si è espresso il presidente del Coni, GiovMalagò, al termine della Finale per l’oro olimpico del volley femminile vinta dalla squadra di Julio Velasco contro gli Stati Uniti. Un’affermazione spettacolare delle azzurre, protagoniste di un percorso straordinario con ben 18 set vinti dei 19 giocati, dominando letteralmente l’atto conclusivo contro le statunitensi sullo score di 25-18; 25-20; 25-17. Un tabù sfatato dal momento che nessuna compagine della pallavolo italiana (uomini e donne) si era messa al collo l’oro. Per le donne, tra l’altro, si è trattato della prima medaglia a Cinque Cerchi.