Milano sicura ad agosto notti di controlli nelle zone calde della movida e dello spaccio

(Di domenica 11 agosto 2024), 112024 – Nella serata di ieri a, i Carabinieri delle CompagnieP.ta Monforte e P.ta Magenta, con il supporto del Nucleo Radiomobile e di un’unità antidroga del Nucleo cinofili, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di via Padova e viale Monza hanno arrestato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti un 28enne gambiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per stupefacenti, poiché trovato in possesso di 11 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 38 grammi. e di 285 euro in banconote di vario taglio. Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori due 23enni egiziani trovati entrambi in possesso di 0,50 gr. di hashish.