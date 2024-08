Maurelli giornata speciale Bronzo olimpico in pedana con la proposta di matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Festa doppia per Alessiaa Parigi: la ginnasta di casa nostra conquista la medaglia dialle olimpiadi e riceve a fine gara ladidel fidanzato Massimo. Un pomeriggio parigino di grande gioia e lacrime, con un ‘colpo di scena’ finale per l’atleta sportivamente cresciuta nella società Otello Putinati di Ferrara ed alla sua terza olimpiade. Torna a casa da Parigi con una medaglia di, bissando così quella vinta a Tokyo 2020, e con l’anello di fidanzamento ricevuto del suo compagno e futuro marito Massimo. La cronaca della finale si è disputata sulle due prove. La formazione dell’Italia con la capitana Alessiasi è esibita come settima nelle due rotazioni dell’all-around a squadre. Nella prima prova con i cerchi, l’Italia fa registrare una buona prestazione conquistando il terzo posto parziale con il punteggio di 36.100.