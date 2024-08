Mark Henry | La WWE spende milioni per i talenti che gli ho procurato…ne ho già uno in serbo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) Nel corso di un’apparizione su Busted Open Radio,ha fornito informazioni sul suo ruolo di talent scout non ufficiale della WWE. La sua lista di protetti comprende star attuali e future come Bron Breakker, Jade Cargill, Bianca Belair, Baron Corbin e Apollo Crews. Riflettendo sul suo contributo,ha fornito una prospettiva finanziaria sorprendente su quanto denaro la compagnia ha investito nelle superstar che ha contribuito a far entrare nella società. Le sue parole “Una volta ho fatto i conti. La compagnia conta 8di dollari di stipendio per i ragazzi che ho aiutato ad arrivare fin qui. Adesso sono interessato a un ex giocatore di football dell’Università del Texas. Assomiglia a Thor, ma pesa circa 90 chili, un metro e novanta circa. Andrà all’accademia di Dustin Rhodes quando terminerà di giocare.