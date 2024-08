Incidente in A1 auto si schianta fuori strada ma a bordo non c’è nessuno | scattano le ricerche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Borghetto Lodigiano (Lodi), 11 agosto 2024 –mobilelungo la tratta A1 Milano-Napoli ma, all’arrivo dei soccorsi, non c'è. È mistero sull’segnalata alle forze dell'ordine da alcuni passanti. Alle ore 7.15 dell’11 agosto le squadre del comando provinciale di Lodi dei vigili del fuoco sono intervenute con unapompa serbatoio e unagru lungo l’del sole. L’si è verificato in direzione sud, all’altezza del chilometro 33, nel comune di Borghetto Lodigiano. Unavettura, per cause in fase di accertamento, da parte della poliziale, è uscita dalla carreggiata e finita nel fossato adiacente all'. All’arrivo dei pompieri, nell’però non c’era. Le squadre hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo e controllato e verificato che, nelle vicinanze, non vi fossero persone ferite.