In arrivo il primo nuovo playground della Regina

(Di domenica 11 agosto 2024) Un campo da basketinal quartiere Macanno. La giunta ha approvato la delibera sul progetto e dato così il via libera alla realizzazione delverodi Cattolica che sorgerà in via del Partigiano, vicino allo stadio. "Finalmente daremo vita al sogno di tanti giovani cattolichini innamoratipallacanestro – annunciano la sindaca Foronchi e l’assessora Claudia Gabellini - Ilcampetto non sarà solo uno spazio sportivo e ricreativo dove si potranno formare e allenare giovani talenti del basket, ma anche un luogo pensato per essere un centro di aggregazione e inclusione". Il costo per la realizzazione del campo è di 135mila euro, "di cui 40mila a carico del Comune, mentre i restanti 95mila saranno versati dalla Regione".