Alice Belli conquista il Granducato E vola alle prefinali di Miss Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo alcune vittorie nelle selezioni provinciali arriva un titolo regionale satellite per, 20 anni di Viareggio, che a Castiglion Fiorentino (Arezzo) è stata elettaToscana. La fascia le consente di approdare sicuramentenazionali didei primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima diToscana in programma a Castelfiorentino (Firenze) il 1° settembre.è una studentessa di Scienze della comunicazione all’Università di Pisa, è alta 1,73 ha capelli castani chiari, occhi verdi ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La fascia l’ha ricevuta dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e da Asia Giovanili in rappresentanza di Miluna Gioielli e del negozio Governini Gioielleria in via Garibaldi 111 ad Arezzo.