Uomini e donne spuntano tre famosissimi ragazzi per il ruolo da tronista | una di loro è un’ex corteggiatrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 10 agosto 2024) Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva di, che con ogni probabilità é prevista in apertura a partire dai primi giorni di settembre 2024 su conduzione e produzione di Maria De Filippi. E intanto si apre il totonomi dei papabili protagonisti del dating show, come il nome di Francesca Del Teglia candidata al titolo di eredi al trono classico. News, Francesca Del Teglia é la papabile nuovain carica Ebbene sì, la nuova stagione TV e streaming in onda sulle reti Mediaset dié prevista in apertura il prossimo mese di settembre 2024, nella prima metà così come per Amici di Maria De Filippi, e intanto Francesca Del Taglia potrebbe confermarsi come nel elettaal trono classico. Questo secondo lo scopo del programma della ricerca dell’amore condivisa con i protagonisti dame e cavalieri in corsa al trono over.