Uk rivolte di ultradestra | per me l’atteggiamento del governo è stato interessante ma discutibile

(Di sabato 10 agosto 2024) Inghilterra. Chi legge queste mie righe avrà presente le/riots/proteste razziste di estrema destra che hanno bersagliato nei giorni scorsi moschee e centri di accoglienza per richiedenti asilo. Mercoledì sera si sono fermate, o meglio sono state fermate da contromanifestazioni molto partecipate e sono state prevenute e represse dalla polizia. Si vedrà ora che succede nel fine settimana del 10/11 agosto. Analizzando con attenzione i media inglesi si ricavano questioni da discutere di enorme interesse, dato che estrema destra e xenofobia (in particolare contro i migranti che stanno arrivando) sono fenomeni fondamentali in tutto l’Occidente o anche in tutto il mondo.