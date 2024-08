Tamirat Tola vince la Maratona delle Olimpiadi Faniel tenta un folle attacco Crippa nelle retrovie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)ha vinto ladi Parigi 2024, giganteggiando sul meraviglioso e scenografico percorso allestito lungo le strade della capitale francese. L’etiope ha piazzato uno splendido affondo dopo il venticinquesimo chilometro, sfruttando il tratto in salita al 13% di pendenza che era tanto temuto dai podisti in gara. L’africano si è fatto uno splendido regalo anticipato di compleanno, visto che domani spegnerà 33 candeline: lo farà da Campione Olimpico e con due medaglie a cinque cerchi al collo, dato che a Rio 2016 conquistò il bronzo sui 10000 metri. Il Campione del Mondo 2022 sui 42,195 km, che nel corso della carriera è stato capace di imporsi anche nella miticadi New York, ha trionfato con il tempo di 2h06:26 (record olimpico, migliorato di sei secondi il precedente primato risalente a Pechino 2008).