Ruba nelle auto in sosta Arrestato alla stazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Quando ha forzato la portiera dell’parcheggiata ha deciso di prendere quello che c’era: ovvero un paio di ciabatte e una bomboletta lubrificante. Il furto è avvenuto la notte scorsa in piazza Marconi, a due passi dferroviaria. Ma l’uomo, un 32enne di Sorano, è stato sorpreso dai carabinieri del radiomobile proprio mentre stava svaligiando l’(e probabilmente avrebbe proseguito anche con le altre) che si trovavano vicinoed è stato. Quando è stato fermato è stato trovato in possesso di arnesi da scasso.sue tasche infatti, anche qualche spicciolo che era riuscito a racimolare e anche dunque tutto il necessario per svaligiare le. Arnesi di scasso che aveva nascosto nella sua, parcheggiata poco più avanti.