Perché non dovete mai lasciare la lavastoviglie accesa di notte | l' avvertimento salvavita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Non lasciate mai ladi": i rischi - come raccontato dalla tiktoker Simone - potrebbero essere tanti. La donna ha spiegato che nel suo caso c'è stato un cortocircuito che ha innescato un pericoloso incendio. Quando si è svegliata nel bel mezzo dellaha notato subito che "l'intera casa era piena di fumo. Se non mi fossi svegliata non avremmo fatto in tempo a uscire". Poi, mostrando i danni provocati dalle fiamme, ha aggiunto: "Questo è un segno per ricordarvi di nonladurante la". Simone ha consigliato, quindi, di controllare i rilevatori di fumo, di assicurarsi che funzionino bene,potrebbero essere proprio quelli a fare la differenza in una situazione del genere.