per il green music

(Di sabato 10 agosto 2024) Per il ““, il festival internazionale ideato e diretto dal pianista Maurizio Mastrini oggi alle 18.30 al Castello di Montali, angolo incantato con vista panoramica nel comune di Panicale, va in scena “Tango Sensations“. Fabio Furia, uno dei più rinomati bandoneonisti d’Europa, e Marco Schirru, pianista di talento che ha brillato alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, si uniranno in un viaggio nel mondo del tango che si unisce alla bellezza storica del castello, creando un’atmosfera davvero unica e indimenticabile. Ingresso libero, prenotazioni al 351.9344354.