Parigi 2024 pallanuoto femminile | oro Spagna Australia battuta in finale

(Di sabato 10 agosto 2024) Va allala medaglia d’oro nellaalle Olimpiadi di. Le iberiche, tra le più forti del panorama mondiale, hanno battuto l’con un 11-9 risicato al termine di unadavvero equilibrata che si è disputata nel pomeriggio alla Defense Arena. Protagonista assoluta è Bea Ortiz, autrice di quattro reti e in grado di trascinare le sue compagne verso una vittoria epocale per le spagnole, giunte al primo oro nel torneo olimpico dopo l’argento bruciante della scorsa edizione a Tokyo tre anni fa. In mattinata, l’Olanda ha vinto la finalina per il bronzo battendo le campionesse in carica degli Stati Uniti per 11-10.: oroinSportFace.