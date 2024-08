Parigi 2024 la sindaca di Los Angeles | Faremo dei Giochi senza auto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024)è ai titoli di coda e a prepararsi è Los. La città della California raccoglie il testimone per il 2028 e laKaren Bass ha promesso che sarà un’edizione “”: “Stiamo già lavorando per creare posti di lavoro espandendo il nostro sistema di trasporto pubblico in modo da avere”, ha detto Bass, presente aper la cerimonia di chiusura dei. “È un’impresa a Los: siamo sempre stati innamorati delle nostremobili. Ma stiamo lavorando per avere una città più verde.significa che bisognerà prendere i mezzi pubblici per ogni spostamento, e questo significa che i trasporti dovranno essere incrementati e molto. Non basteranno quelli che abbiamo, avremo bisogno di oltre 3000bus che prenderemo in prestito da tutto il paese.